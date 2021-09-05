В Киевской области прогремел сильный взрыв на заводе, в результате которого пострадали люди

ЧП произошло вечером 5 сентября в поселке Гребенки недалеко от Белой Церкви. О нем сообщила пресс-служба полиции региона на своей странице в Фейсбук.

Около 16 часов правоохранители получили от фельдшера скорой сообщение о взрыве пара на местном сахарном заводе. По предварительным данным, на предприятии взорвался неисправный котел.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: травмы получили пятеро человек, находившихся на территории завода в момент взрыва. Известно, что двоих из них доставили в одну из киевских больниц. Еще троих забрали в Белоцерковскую городскую больницу № 2. При этом подробности о состоянии пострадавших пока не раскрываются.

Выяснением обстоятельств взрыва на заводе занялись полицейские. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Чем могла быть вызвана неисправность котла пока неизвестно.

Отметим, что ранее под Киевом в селе Марьяновка мужчина отомстил своему должнику, подложив ему ведро со взрывчаткой. В результате произошел взрыв, от которого получил травмы сын должника.

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