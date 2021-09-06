Спасибо за то, что сделали нашу жизнь более приятной

Сержиу Мамберти госпитализировали в июле этого года

Бразильский актер театра, кино и ТВ, режиссер, продюсер и драматург Сержиу Мамберти умер 3 сентября в Сан-Паулу на 83-м году жизни.

Об этом сообщает радио 98FM со ссылкой на сына артиста.

Мамберти был госпитализирован из-за проблем с легкими и скончался от полиорганной недостаточности. В июле этого года его госпитализировали для лечения пневмонии. Тогда артист провел чуть более двух недель в реанимации, и был выписан в связи с выздоровлением.

В апреле Мамберти, неоднократно названный одним из величайших актеров Бразилии, выпустил автобиографию Sеrgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo.

Сержиу Мамберти родился 22 апреля 1939 года в Сан-Паулу. Сниматься начал в 1966-м: "Бандит Луис Вермильи", "Замок Ра-Тим-бум", "Клон", "Ненормальные", "Человек, который бросил вызов Дьяволу", "3%" - всего порядка ста проектов.

В сети пользователи оставили слова сочуствия: "Как грустно", "Спасибо за то, что сделали наше детство более приятным!", "Мои чувства, Лучано! Вот это боль! часть нашего детства ушла, но искусство вечно", "Большая потеря для культуры. Большая потеря для Бразилии".

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