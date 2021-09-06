В Полтаве экс-выпускница школы начала стрелять по учителям из арбалета
По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла бывшая ученица 2002 года рождения и ранила из арбалета двух учителей.
Одна стрела навылет прошла руку.
Очевидцы описывают злоумышленницу как "девушку с зелеными волосами, похожую на персонажа из мультфильма в стиле аниме".
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Говорят, что она ворвалась в школу с арбалетом через плечо и начала хаотично стрелять в разные стороны. У полиции версия, что девушка умышленно пыталась убить учителей.
Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшую. Сейчас нападавшая дает показания следователям.
К слову, в Виннице на праздничной линейке, которую проводили в школе №4, умер мужчина в возрасте 71 года.
Трагедия случилась в школьном актовом зале. Мужчина присутствовал на празднике, в какой-то момент ему стало плохо.
На место вызвали медиков. После приезда скорой мужчину попытались вернуть к жизни, но это оказалось безуспешным.
Напомним про учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы.
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