Полиция Киева обращается к гражданам с просьбой помочь
В дежурную часть столичной полиции от местного жителя поступила информация о том, что на улице Приречной он обнаружил тело женщины без признаков жизни и со следами насилия и борьбы.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К совершению преступления могут быть причастны двое мужчин.
Потерпевшей оказалась 37-летняя уроженка Черниговской области. Погибшая приезжала в Киев на заработки и жила в палатке недалеко от водоема, где ее тело обнаружил киевлянин.
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Кравчука после сложной операции и месяца в реанимации вывезли из Украины: что известно
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила кадрами со спальни: «Когда я записала это видео, я поняла…»
Новый сезон "Танці з зірками", рассекречены имена партнерш, в сети негодуют: "Кто все эти люди?"
Победительница "Холостяка" вышла замуж, кадры со свадьбы: кто завоевал сердце роковой красавицы
Правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Предварительно было установлено, что к преступлению причастны двое мужчин.
По показаниям свидетелей был составлен фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к данному преступлению.
На вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет – на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов.
Ориентировки относительно другого злоумышленника: возраст около 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.
Полиция Киева обращается к гражданам, кто располагает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой позвонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или на спецлинию 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.