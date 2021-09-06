Полиция Киева обращается к гражданам с просьбой помочь

В дежурную часть столичной полиции от местного жителя поступила информация о том, что на улице Приречной он обнаружил тело женщины без признаков жизни и со следами насилия и борьбы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К совершению преступления могут быть причастны двое мужчин.

Потерпевшей оказалась 37-летняя уроженка Черниговской области. Погибшая приезжала в Киев на заработки и жила в палатке недалеко от водоема, где ее тело обнаружил киевлянин.

Правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Предварительно было установлено, что к преступлению причастны двое мужчин.



По показаниям свидетелей был составлен фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к данному преступлению.

На вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет – на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов.

Ориентировки относительно другого злоумышленника: возраст около 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто располагает какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой позвонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или на спецлинию 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.