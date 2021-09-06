В прошлом году не получилось.

По состоянию на шестое сентября для паломничества в Умань успели зарегистрироваться 27 757 хасидов, которые прибудут в Украину из десяти стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности специалисты Госслужбы раздают памятки на английском языке", - сказано в сообщении.

Спасатели уже взялись за информирование и профилактическую работу с прибывающими в нашу страну зарубежными гостями. По данным правоохранителей, за время, прошедшее с начала сентября, в полиции зарегистрировали 22 сообщения, связанные с пребыванием нашей стране паломников-хасидов.

В городе Умань покоится лидер брацлавских хасидов Нахман из Брацлава. Хасиды из различных стран, приезжают на его могилу каждый год, чтобы вместе отпраздновать Рош а-Шана. Подчеркнем, что в нынешнем году этот праздник отметят седьмого и восьмого сентября.

Из-за распространения коронавируса в 2020 году массовое празднование провести не удалось. В 2019 году праздник в Умани состоялся, а посетили его более тридцати тысяч паломников со всего мира.

Отметим, что основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана из Брацлава обычно называют просто Ребе Нахман. Родился он в Меджибоже в 1772 году, а умер в Умани в 1810 году.

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