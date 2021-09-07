Первый месяц осени принесет много приятных и положительных моментов
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым невероятно повезет в финансовом плане в ближайшую неделю. Сложные задачи найдут свое решение, а в отношениях с самыми близкими наступит гармония.
Об этом сообщает SlovoFraza.
Близнецы
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Экс-муж Билык и Шоптенко Дмитрий Дикусар ошеломил признанием: «Вселенная подарила мне…»
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Астрологи предупреждают, что вместе с финансовой удачей могут активизироваться мошенники и недоброжелатели – деньги будут их притягивать как магнитом. Астрологи советуют не поддаваться агрессии других людей и это поможет стороной обойти неприятности, сохранить удачу и свои деньги.
Лев
Большие финансовые успехи ожидают Львов. Стоит помнить о законах притяжения и быть увереными в своем успехе. Энергетика поможет выбраться из финансовой ямы и стать лучшими в своей профессиональной деятельности. Главное не бояться новых обязанностей и не откладывать задачи в долгий ящик.
Водолеи
Эта неделя станет воплощение доброты и богатства. Если они смогут перевести фокус с себя на самых близких людей, то приятное вознаграждение придет в самом ближайшем будущем. Астрологи советуют следовать законам умеренности, и браться за самые важные проекты и выполнять задачи последовательно.
Напомним, что три знака Зодиака столкнутся с неприятностями в сентябре: кому не избежать проблем.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака станут счастливее в сентябре: кого ждут позитивные изменения.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет денежный успех в сентябре.