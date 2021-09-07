Видео изрядно рассмешило местного священника

В мэрии города Ромны Сумской области несколько месяцев подряд в приемной главы города и под кабинетом управляющей делами исполкома находили землю c кладбища. Кто насыпал ее, удалось выяснить благодаря камерам наблюдения.

Об этом сообщает ТСН.

Местные жители считают, что женщина занималась ритуалами "черной магией", а земля, которую она сыпала под двери коллег – с кладбища. Виновницей оказалась коллега тех, кому она наводила порчу. Сотрудники горсовета наотрез отказываются давать комментарии, убегают, отмахиваются, говоря, что это в прошлом.

Вскоре кадровичку уволили "по собственному желанию", а ее преемник говорит, что мести не боится и в черную магию не верит. Смеются и местный священник, что и советует другим.

В Роменском горсовете уверяют, что в колдовство не верят, но кабинеты освятили. На всякий случай.

Зато героиня видеоролика считает видео сфальсифицированным и личной местью новоизбранного городского головы. Говорит, что мужчина пытался ее уволить, как только вступил в должность. И она наконец не выдержала.

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