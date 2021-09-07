В авто находилось украинцы, которые направлялись из Украины в Польшу
Утром во вторник, 7 сентября, вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало 8 человек.
Об этом сообщает Посольство Украины в Польше. СМИ Люблина сообщили, что в микроавтобусе было шесть женщин и двое мужчин. Авария произошла около четырех утра вторника.
За рулем микроавтобуса Mercedes, который ехал в сторону Варшавы, находился 32-летний гражданин Украины.
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На автомагистрали микроавтобус врезался в прицеп грузовика. Водитель грузовика покинул место ДТП до прибытия скорой помощи. Двух пострадавших доставали из микроавтобуса с помощью специальных инструментов. Одну из полос после столкновения перекрыли.
В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в четырех госпиталях в Люблине. По состоянию на сейчас, об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести.
Отмечается, что для предоставления консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул, устанавливаются контакты с родственниками.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.