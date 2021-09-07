Предварительно установлено, что во время ДТП оба водители были трезвыми
Смертельная авария произошла на трассе "Доманово-Тереблече" в Черновицкой области. В ДТП погибла 29-летняя беременная женщина.
Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.
На месте происшествия полиция выяснила, что 50-летний житель села Опришены ехал автомобилем Volkswagen в селе Тереблече. Неподалеку КПП "Порубное" водитель подобрал пассажирку — свою односельчанку, которая ловила попутку.
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Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком MAN, который в это время поворачивал налево. После столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Женщина находилась на 6 месяце беременности.
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.
Стоит отметить, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за оставление малолетнего ребенка в опасности и одиночестве надолго, повлекшее тяжкие последствия, – это ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.