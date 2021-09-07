Вот зачем...

В Киеве вандалы уничтожили несколько электробайков

Информацию о ЧП публикует "Киевское чтиво".

Прокатной велосипед утопили в одном из фонтанов столицы.

На записи малолетние вандалы сказали, что "это уже третий". В столице часто замечают блогеров и просто детей, которые превращают уничтожение чужого имущества в настоящее шоу.

"А**реть, короче, класс", - высказалась девушка с камерой.

К слову, на Прикарпатье подростки повредили могилы на кладбище.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители смогли разыскать подозреваемых в преступлении - ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей возрастом 13 и 14 лет.

На их телефоне были найдены фотографии в моменте надругательства над могилами.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297.

Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".

Как Politeka писала, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.

Также Politeka сообщала, что после потопа в Одессе нашли настоящее кладбище питомцев, кадры.