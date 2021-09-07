В Киеве вандалы уничтожили несколько электробайков
Информацию о ЧП публикует "Киевское чтиво".
Прокатной велосипед утопили в одном из фонтанов столицы.
На записи малолетние вандалы сказали, что "это уже третий". В столице часто замечают блогеров и просто детей, которые превращают уничтожение чужого имущества в настоящее шоу.
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"А**реть, короче, класс", - высказалась девушка с камерой.
К слову, на Прикарпатье подростки повредили могилы на кладбище.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители смогли разыскать подозреваемых в преступлении - ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей возрастом 13 и 14 лет.
На их телефоне были найдены фотографии в моменте надругательства над могилами.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297.
Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".
Как Politeka писала, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.
Также Politeka сообщала, что после потопа в Одессе нашли настоящее кладбище питомцев, кадры.