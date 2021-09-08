Погода в Украине вновь порадует теплом и солнцем

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре сообщили, что температура в Украине выровняется и станет комфортной, а солнечная сухая погода даст украинцам возможность насладиться осенью.

Сообщается, что в среду, 8 сентября, в Украине будет тепло и сухо. В западных регионах температура поднимется до 21-24 градусов. Также тепло будет в южных регионах.

В Центре и восточных областях будет на несколько градусов прохладнее, но все также комфортно. В среднем в этих регионах ожидается 20-22 градуса.

При этом ночи уже будут холодными. Ночная температура в большинстве областей будет колебаться в районе 5-8 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней на всей территории Украины будет сохраняться солнечная теплая погода без осадков и аномальных температурных скачков. Как ранее и обещали синоптики, осень в Украине будет сухой и сравнительно теплой.

Напомним, что в одной из украинских областей может исчезнуть зима: будет как в Турции.

Ранее Politeka писала, что погода помучает жителей Украины перед потеплением: где ждать настоящую осень.

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