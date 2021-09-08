Погода в Украине вновь порадует теплом и солнцем
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре сообщили, что температура в Украине выровняется и станет комфортной, а солнечная сухая погода даст украинцам возможность насладиться осенью.
Сообщается, что в среду, 8 сентября, в Украине будет тепло и сухо. В западных регионах температура поднимется до 21-24 градусов. Также тепло будет в южных регионах.
В Центре и восточных областях будет на несколько градусов прохладнее, но все также комфортно. В среднем в этих регионах ожидается 20-22 градуса.
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При этом ночи уже будут холодными. Ночная температура в большинстве областей будет колебаться в районе 5-8 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней на всей территории Украины будет сохраняться солнечная теплая погода без осадков и аномальных температурных скачков. Как ранее и обещали синоптики, осень в Украине будет сухой и сравнительно теплой.
Напомним, что в одной из украинских областей может исчезнуть зима: будет как в Турции.
Ранее Politeka писала, что погода помучает жителей Украины перед потеплением: где ждать настоящую осень.
A еще Politeka сообщала, что в Украину ворвется потепление: что будет с погодой.