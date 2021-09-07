В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В селе Брилевка Ставищенской территориальной общины загорелась старинная церковь Иоанна Богослова, пожар ликвидировали за 2 часа.

На месте происшествия работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Внутри сооружение полностью уничтожено - все сгорело дотла.

О причинах пожара на данный момент нет информации.

К слову, на днях спасатели ДСНС ликвидировали пожар, вспыхнувший в столичном костеле Святого Николая.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

Пожар возник в органном зале, огонь распространился на площадь 80 м кв.

Огонь ликвидировали в 23:26. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС. В результате огня люди не пострадали, но пожар успел нанести серьезных повреждений внутри здания.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате пожара повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.