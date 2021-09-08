Врачи оценивают состояние пострадавше девочки как критическое

15-летний парень, который ехал на мопеде на большой скорости сбил школьницу. Девочка как раз переходила дорогу на пешеходном переходе в Одессе.

Об этом сообщает местное издание Одесса Info.

Как говорится в сообщении, в результате наезда девочка тяжело пострадала. Пострадавшая впала в кому, ее состояние критическое. После наезда девочка какое-то время долго кричала от боли, а потом потеряла сознание. Установить ее личность удалось по школьному дневнику, который был у нее с собой.

Ребенок, по данным медиков, в критическом состоянии. Врачи оценили состояние пострадавшей как критическое: ее мозг поражен. Кроме того, у нее сломана нога.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.



Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.