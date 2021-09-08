Сергей Захарин исчез 6 сентября, а 7 сентября около 19 часов вечера было обнаружено его тело

Сергей Захарин исчез по дороге из Киева в Чернигов. Полиции удалось его найти, но к сожалению он уже был мертв. Мужчина месяц не дожил до своего 50-летия.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"В понедельник, 6 сентября, мужчина возвращался из столицы и около часа ночи вышел из автомобиля-такси возле села Красиловка на трассе Киев-Чернигов, а потом пропал", — говорится в сообщении.

Полиция не выявила на теле умершего признаков насильственной смерти. Он был одет в серые джинсы, бежевую куртку на замке с капюшоном, черные кроссовки. При себе имел черную сумку с вещами и рюкзак цвета хаки. А позже на месте происшествия полицейские обнаружили предсмертную записку. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

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