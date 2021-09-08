Суд избрал меру пресечения девушке, которая стреляла из арбалета в учителей

19-летняя выпускница рассказала об издевательствах над ней со стороны детей и учителей.

По ее словам, она терпела травлю, но не не рассказывала об этом родителям, а переживала все в себе.

«Мне очень жаль, что я такое сделала. И, если бы я могла вернуться во времени, то я бы ни за что этого не сделала и решила бы просто прийти к тем женщинам, которым я нанесла вред, и конструктивно устроить диалог, поговорила бы и решила по-хорошему », — сказала Таисия Петрова.

Судья назначил ей 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

К слову, стало известно, что арбалет девушке подарили родители.

"Монета с двух сторон, и она виновата, и учителя - видели булинг и сами еще подливали", "Та теперь она будет шо попало говорить. Лишь бы в тюрьму не попала. Вменяемость видимо подтвердилась. Вот теперь и мелет. Через столько времени пришла мстить... Конечно... Ага...", "В любом случае она могла бы кого-то убить . С одной стороны и девчонку жалко , с другой покушение на жизнь всего 60 суток . Был бы на месте этой девчонки какой-то парень то многие бы по другому бы писали", - пишут в сети украинцы.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, стрельба прогремела в одесской школе, первые детали: "Выстрелы были очень громкими"

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