Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый учет

В городе Умань произошел пожар на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пожар ликвидирован на площади 30 м кв. Подразделения ГСЧС с помощью автолестниц эвакуировали 20 человек. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 28 человек и 7 единиц техники. Огнем уничтожено 2 кровати, телевизор, холодильник и домашние вещи. Стены помещения повреждены на площади 120 квадратных метрах.

Как сообщает ТСН, пока студентов эвакуировали автолестницами, четверо — отравились угарным газом: они были доставлены в больницу. Еще трое, по информации спасателей, получили порезы стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу через окно на первом этаже.

Пылала комната на первом этаже, дым охватил все здание. Студенты, которые были на момент возгорания в помещение говорят, что была взрывная волна.

Пока о причинах пожара есть только одна основная версия: неосторожное обращение электрическими приборами.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.