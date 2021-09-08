Французско-швейцарско-украинский фильм «Ольга» выдвинули на премию Оскар.

Об этом сообщили в Украинской Киноакадемии.

«Ольга» — это драма Эли Граппа. Швейцария уже признала картину лучшим международным художественным фильмом. Пока рано судить сможет ли картина попасть в шорт-лист или лонг-лист Оскара. Фильму еще предстоит пройти отбор. Однако его могут представить на 94-ой премии.

Эли Граап, режиссер ленты, выразил благодарность членам жюри Швейцарской киноакадемии, которые высоко оценили его работу. Фильм "Ольга" снимали в копродукции сразу несколько стран: Украина, Швейцария и Франция. Сам Эли Граап – режиссер из Франции. Роли в картине достались украинским гимнастам и спортсменам. Они заменили собою профессиональных актеров.

Главную героиню Ольгу воплотила на экране Анастасия Будяшкина – также украинская гимнастка. На Каннском кинофестивале это кинополотно отметили призом сообщества писателей и композиторов. Фильму досталась и награда в 5000 евро. На украинские экраны этот фильм должен выйти в 2022 году. Премьера запланирована на февраль.

События фильма разворачиваются в 2013 году, когда начался евромайдан. За событиями наблюдает Ольга. Она разрывается между жизнью в Швейцарии и родной Украине.

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