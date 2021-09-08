Моргенштерн, которому запретили въезжать в Украину решил выступить в Харькове, Запорожье и Киеве.

Билеты уже доступны на сайте Kontramarka.

Концерты рэпера запланированы на 2021 год. Концерт в Запорожье запланирован на 13 ноября. 15 ноября рэпер хочет приехать в Харьков, а 16 ноября выступление пройдет во Дворце Спорта в Киеве. На сайте сказано, что посетить выступление российского исполнителя смогут только те люди, которые достигли шестнадцати лет.

Билеты стоят от 690 до 4490 грн. Отметим, что в 2020 году Моргенштерн запланировал выступления в Украине, которые должны были пройти в июне нынешнего года. Артист их отменил, заявив, что боится приезжать в Украину.

28 апреля Моргенштерн попал в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. После этого въезд в Украину для артиста закрыли. В Службе безопасности Украины отметили, что такое решение вызвано тем, что исполнитель занимается пропагандой культа жестокости и насилия. Кроме того, в СБУ Моргенштерна обвинили в том, что он распространяет и принимает наркотики. Рэпер решил поспорить с решением СБУ в Окружном административном суде Киева. В настоящее время рассмотрение дела продолжается. При этом, запрет въезда действует до сих пор.

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