Узнайте, какой 10 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

Православная церковь 10 сентября чтит память двух святых - праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. В народе день назвали Скирдники, потому что в эту пору обычно заканчивалась жатва хлебов.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, что встретили Иисуса Христа еще в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.

Что касается святого Саввы Крыпецкого, то он жил позже – в XV веке и принял монашеский постриг. Придерживался строгого поста и проводил время в молитвах. Часто к Савве приходили люди за советом.



Однажды к нему явился даже князь вместе со своей больной женой, и благодаря молитвам Саввы, женщина полностью излечилась от болезни. Преподобный Савва всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведному образа жизни. Даже после смерти Савва остался покровителем своей монашеской обители. Однажды он появился разбойникам, которые пришли ограбить монастырь.

Традиции 10 сентября

В прежние времена в этот день украинцы продолжали активно собирать урожай и завершали посев озимой пшеницы. Считалось, что 10 сентября стоит обязательно попросить высшие силы об исцелении от пьянства. В селах проводили громкие ярмарки.

Что нельзя делать 10 сентября

Нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни.

Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- теплая и сухая погода – к поздней зиме;

- гроза - к теплой осени.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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