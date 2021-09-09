Трем знакам Зодиака в первый месяц осени нужно быть осторожнее с финансами

Астрологи рекомендуют умерить траты и не влазить в кредиты, так как денежное везение от представителей этих созвездий отвернется.

Об этом пишет Rsute.

Овен

Финансовые трудности могут очень больно ударить по самолюбию Овнов. Проблемы могут из незначительных превратиться в сплошную "черную полосу". Астрологи советуют продумывать все траты и настроиться на позитивный лад, чтобы пройти с честью через денежные невзгоды.

Раки

В деловой сфере астрологи советуют не сильно активничать, а занять позицию наблюдателя. Ведь в сентябре Раки могут столкнуться со сниженной мотивацией, усталостью и низким энергетическим потенциалом. Нужно начать правильно распределять силы, чтобы остаться на плаву.

Рыбы

Полностью избавиться от свалившихся неудач не выйдет, хотя в силах этого знака смягчить их влияние. Астрологи советуют оставить временно попытки бороться с действительностью на финансовом поприще и поискать отдушину в друзьях и семье. Важно не допускать халатности и небрежности в текущих делах.

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