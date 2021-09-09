Ей еще не было восемнадцати

Владимир Талашко, снявшийся в известном фильме "В бой идут одни старики", а ныне преподающий в киевском вузе, оказался замешанным в громком скандале

Студентки Киевского университета имени Карпенко-Карого, где Талашко до начала расследования преподавал актерское мастерство, обвинили 75-летнюю знаменитость в домогательствах. Мол, Владимир Дмитриевич приглашал потенциальных жертв к себе домой, выпивал вместе с ними и всячески склонял к интиму.

Дело получило новый виток, когда стало известно об обвинении Талашко в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом у себя на Фейсбук-страничке расказала сама потерпевшая, маркетолог Мария Смирнова-Матрос.

По ее словам, Талашко являлся другом их семьи, его она знала с четырех лет. Владимир Дмитриевич, когда девушке было 17 лет, пригласил ее в Киев, чтобы посодействовать поступлению в вуз и "поднатаскать" перед экзаменами. Мария удивилась тогда: посмотрев расписание тестов, выяснилось, что они прошли еще пару недель назад, но мэтру, видимо, "лучше известно".

Оказавшись в апартаментах Талашко, тот стал к ней приставать.

"Давай на ты, давай выпьем и т.д., - отметила она в комментарии Суспільному. - И я ему говорю, что я не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит... И я решила поддаться этой всей истории и поехать как можно скорее".

Мария тогда приняла решение не обращаться в правоохранительные органы и не поднимать скандал. Сейчас же, когда всплыли другие подобные эпизоды, девушка хочет поддержать остальных женщин, поэтому раскрыла правду.

"Мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет. Я просто хочу показать людям масштаб трагедии", - добавила Смирнова-Матрос.

Талашко в ответ на вопрос Суспільного об этом обвинении сказал: "Ничего не знаю, впервые слышу это".

Пользователи Сети бурно обсуждают случившееся:

"имеем своего, украинского Харви Вайнштейна, только нашего фамилия Талашко. Но американский половое разбойник получил 23 года тюрьмы и потерял свой бизнес"

"Не бывает дыма без огня, старый "черт" должен ответить а не отдуваться склерозом"

Ранее сообщалось, что скандал с домогательствами известного актера принял неожиданный оборот: "Девушки, следите за своим поведением"

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