Цены на проезд увеличатся сразу в нескольких городах Украины
В Украине снова дорожает проезд. В среднем цены колеблются от 8 до 12 гривен. Разговоры о повышении тарифов начались с февраля. Перевозчики требовали поднять цены и подавали документы.
Об этом сообщает "Телеграф".
Первой анонсировала повышение стоимости проезда Одесса. Так, с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожает до 10, а в некоторых и до 11 гривен.
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Подорожание проезда ожидается также в Бердянске Запорожской области. Точной даты повышения еще нет, но известно, что проезд установят на уровне 8 гривен.
В зависимости от дальности маршрута стоимость проезда составит от 7 до 9 гривен в Павлограде Днепропетровской области.
Приготовится к подорожанию проезда в маршрутках также следует жителям Северодонецка Луганской области. Точных цифр пока нет, но известно, что подорожание произойдет до конца года. В настоящее время цена проезда составляет 5 гривен.
Напомним, что проезд в маршрутках Одессы подорожает с 15 сентября: сколько придется заплатить за поездку.
Как сообщала Politeka, украинцев ждет новое подорожание: что сильно поднимется в цене осенью.
Также Politeka писала, проезд в общественном транспорте в Украине стал дороже: где цена поднялась аж в два раза.