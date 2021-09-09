Национальная полиция обьявила в розыск малолетнего ребенка
Николай Иващенко ушел из дома в селе Пристромы под Киевом. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно ни родным мальчика, ни полиции.
Об этом сообщил отдел полиции №1 Бориспольского районного управления.
Уточняется, что 8 сентября около 8:00 утра Николай ушел из дома, что по адресу: улица Черняховского, село Пристромы, Студенткивська ТГ, Бориспольского района, Киевской области. Домой он так и не вернулся.
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На вид пропавшему мальчику 8-9 лет, рост Николая 140 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, а волосы русые и коротко стриженные, а глаза карие.
В день исчезновения мальчик был одет в зеленую куртку, джинсы, красную кофту и бело-синие кроссовки.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщить об этом по спецлинии полиции "102". Или же сообщить в случае получения любой информации относительно возможного местонахождения мальчика в ближайшее отделение полиции.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.