Национальная полиция обьявила в розыск малолетнего ребенка

Николай Иващенко ушел из дома в селе Пристромы под Киевом. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно ни родным мальчика, ни полиции.

Об этом сообщил отдел полиции №1 Бориспольского районного управления.

Уточняется, что 8 сентября около 8:00 утра Николай ушел из дома, что по адресу: улица Черняховского, село Пристромы, Студенткивська ТГ, Бориспольского района, Киевской области. Домой он так и не вернулся.



На вид пропавшему мальчику 8-9 лет, рост Николая 140 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, а волосы русые и коротко стриженные, а глаза карие.

В день исчезновения мальчик был одет в зеленую куртку, джинсы, красную кофту и бело-синие кроссовки.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщить об этом по спецлинии полиции "102". Или же сообщить в случае получения любой информации относительно возможного местонахождения мальчика в ближайшее отделение полиции.



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