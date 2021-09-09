8 сентября на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская вблизи села Подгорное Львовского района произошло ДТП

На трассе во Львовской области столкнулись ВАЗ-2103 и Mercedes Sprinter. В аварии пострадали водитель первого авто и три пассажира, среди них двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ-2103", 30-летний житель одного из сел Львовской района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер", после чего "Мерседес" перевернулся.



За рулем микроавтобуса находилась 33-летняя жительница Закарпатской области. Она не пострадала. Ее пассажиров – 56-летнюю женщину, ребят 8 и 12 лет доставили в больницу.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.