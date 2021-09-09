Точная причина смерти музыканта пока неизвестна

Сердце популярного певца, музыканта, автора песен, молодежного пастора церкви "Джерело життя" Андрея Грифеля внезапно остановилось. Это произошло во Львове.

Горестную весть сообщил вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов в Facebook.

"Это шок! Так рано... Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены... Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем... До встречи, Андрей!" - написал Александр Мамедов.

В июне ему исполнилось 36 лет. Андрей Грифель был женат, воспитывал троих детей - двух дочек и сына.

Как сообщает РБК Украина, точная причина смерти музыканта неизвестна. Говорят, что Андрей "играл в футбол и просто упал".

Андрей был основателем и лидером львовской piano-post-pop rock группы PROVIDER. Также известен по участию в популярной команде D.WORSHIP. В 2018 году стал участником христианского музыкального проекта прославления WHOLEHEART.

Украинцы в сети сочувствуют семье певца и пишут слова утешения: "Просто шокуючий шок...", "Андрей... Хороший человек и крутой музыкант. Память", "Сердечно сочувствую... Пусть Бог облегчит боль утраты и даст силы пройти через все трудности...".

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

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