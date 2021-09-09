Кабмин всерьез взялся за повышение благосостояния определенной категории украинцев

Так, глава правительства Денис Шмыгаль объявил двукратное повышение премий. Но повезет не всем. Речь о росте денежной награды за звание "Учитель года". Об этом премьер-министр сообщил в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.

По информации Шмыгаля, теперь за первое место учителям будет присуждена премия в размере 60 000 гривен, за второе место - 54 000 гривен, за третье - 48 000 гривен.

"С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важная и ответственная и она должна оцениваться на должном уровне", - говорится в сообщении Шмыгаля.

Ранее в Кабмине анонсировали рост на 9% зарплаты педагогов до конца этого года, а также делились, как повысить выплаты еще на 20%. Уже сейчас, по словам министра образования Сергея Шкарлета, учительская зарплата почти в 2,4 раза больше "минималки", и это не предел. Шкарлет рассказал, что +20% к зарплате можно получить, пройдя процедуру сертификации. Он уточнил, что в этом году документы подали 1800 человек, в прошлом году серитификацию удачно прошли 902 учителя. Чиновник назвал прибавку в 20% "неплохой суммой".

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