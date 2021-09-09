Под Киевом в субботу, 4 сентября, пропал 68-летний Иван Любишкин, который работал охранником

О его пропаже заявил сын Денис. По его словам, отец работает охранником и в тот вечер должен был вернуться домой. Они разговаривали по телефону, когда связь внезапно оборвалась.

Об этом говорится в ТСН.

"Я, конечно, начал волноваться, позвонил ему на работу, мне рассказали, что ему стало плохо, он упал с кресла, потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Затем прошло. Он пришел в себя и решил ехать домой", – говорил он.

Домой он так и не попал. Со слов сына, отец проходил военную службу в Афганистане, где получил две контузии. Денис сказал, отца иногда мучали головные боли. Он даже проходил обследование у врачей и был в больнице, но раньше таких сильных приступов не было замечено.

На данный момент мужчина еще найден, его поисками занимается полиция.

Сын пропавшего мужчины Денис просит всех, кому что-либо известно о местонахождении отца сразу звонить ему по телефону: 068-160-76-99, или в полиию на спецлинию "102".

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