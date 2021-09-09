Украинская бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих снова засветилась на фото со спортсменкой из РФ Марией Ласицкене
Фото появились в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.
Спортсменки сделали коллективное фото после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Кроме того, возле россиянки Ласицкене стоит другая наша спорстменка - Ирина Геращенко.
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К слову, недавно спортсменка прокомментировала и скандал, вспыхнувший из-за ее объятий на Олимпийских играх с россиянкой Марией Ласицкене.
Ярослава Магучих заверила, что гордится тем, что поднимает флаг и поет гимн Украины.
Ярослава Магучих также оказала почет украинским воинам.
"Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать в ряды военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», - подчеркнула украинская спортсменка.
Напомним, в Минспорта объяснили фото Магучих с россиянкой: "я видел, как она радовалась".
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