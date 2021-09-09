Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов не хочет видеть маленькую дочь Эмму и давать ей свою фамилию.

Об этом рассказала фотограф Юлия Бабич, мама Эммы, - передает ТСН.

«Я написала, что Эмме плохо, у нее проблема была со здоровьем. Он ответил, что не в Киеве. Даже не спросил, что с ребенком», - поделилась Юлия Бабич.

Отметим, что роман режиссера и фотографа продолжался два месяца. Эмма появилась на свет в декабре прошлого года. Ее родители узнали о беременности в тот момент, когда их отношения уже завершились. По словам Юлии, во время беременности, Олег Сенцов делал намеки на аборт. Режиссер заявлял, что девушка должна сама понять, что этот ребенок не сделает его счастливым.

Фамилию Эмме бывший политзаключенный тоже давать отказался. В качестве аргумента использовал то, что если Юлии нравится ее собственная фамилия, то девушка может передать ее ребенку. При этом, молодая мама не отрицает, что отец ее дочери не отказывается выплачивать алименты. Юлия призналась, что сама предлагала Олегу увидеться с ребенком. Он назвал ее поведение манипуляцией. Сам Сенцов в настоящее время находится в Венеции. Там он ведет подготовку к премьерному показу своей картины «Носорог».

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