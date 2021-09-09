Скандал вспыхнул в одной из украинских маршруток

Водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. Это произошло в Днепре.

Видео инцидента, снятое свидетелями, появилось в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с коляской в руках. Водитель аргументировал это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".

"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо тут с ней. Это автобус для перевозки людей", — заявлял водитель, толкая женщину к выходу. Пенсионерка не вышла, а продолжала стоять на месте.

Другие пассажиры не дали водителю выгнать ее из салона и пригрозили ему: "Сейчас вызовем полицию". За нее буквально вступились все пассажиры автобуса, требовавшие водителя показать лицензию, раздать билеты, которые он не выдал никому.

А также требовали показать соответствующий пункт в правилах перевозок, запрещающий перевозить ручные тележки.



Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.