Скандал вспыхнул в одной из украинских маршруток
Водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. Это произошло в Днепре.
Видео инцидента, снятое свидетелями, появилось в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с коляской в руках. Водитель аргументировал это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".
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"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо тут с ней. Это автобус для перевозки людей", — заявлял водитель, толкая женщину к выходу. Пенсионерка не вышла, а продолжала стоять на месте.
Другие пассажиры не дали водителю выгнать ее из салона и пригрозили ему: "Сейчас вызовем полицию". За нее буквально вступились все пассажиры автобуса, требовавшие водителя показать лицензию, раздать билеты, которые он не выдал никому.
А также требовали показать соответствующий пункт в правилах перевозок, запрещающий перевозить ручные тележки.
Напомним, что таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.