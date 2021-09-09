9 сентября депутаты ВР проголосовали за ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Об этом сообщает Politeka.

Соответствующее изменение предусмотрено законопроектом №4668, который внес в Раду Кабмин. Документ прошел первое чтение благодаря 317 голосам народных избранников. Изменения разработали в Министерстве социальной политики.

По мнению авторов, отсутствие конкретной даты вредит устойчивости пенсионного обеспечения. Также разработчики отметили, что благодаря введению точной даты удастся вернуть ежегодный перерасчет пенсий для людей, которые получают спецпенсию.

В эту категорию, в первую очередь, входят ученые, госслужащие и военнослужащие. В пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту сказано, что еще в 2017 году пенсии, назначенные на основе "специальных" пенсионных программ, исключили из списка требующих индексации.

В документе сказано, что для военнослужащих последний перерасчет провели еще в 2018 году. Он был связан с изменением денежного обеспечения. Новый закон предполагает, что ежегодная индексация для приведенный выше категорий украинцев начнет проводиться на тех же условиях, что и для остальных. В законе прописано, что отельные категории украинцев получат право на досрочный выход на пенсию.

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