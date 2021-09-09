60% людей могут себя плохо чувствовать

Метеочувствительные украинцы продолжат ощущать влияние магнитных бурь в октябре 2021 года

По предварительным данным месяц обещает быть спокойным, но в приведенный ниже график могут быть включены определенные изменения.

Politeka.net расскажет, когда ждать магнитных бурь, каким образом влияют магнитные бури и как от них уберечься.

В октябре наиболее вероятными датами магнитных бурь являются: 1 октября (слабые магнитные потоки), 29 октября (незначительные магнитные колебания), 30 октября (продолжающаяся слабая буря).

На кого и каким образом влияют магнитные бури

Около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь.

Самый распространенный симптом – мигрени, которые ощущают практически все метеочувствительные люди. Зачастую боль становится интенсивной и не способна купироваться привычными медикаментами.

Наблюдаются также скачки артериального давления, которое выражается в его падении и резком подъеме.

Помимо перечисленных симптомов в неблагоприятные дни в октябре 2021 года восприимчивых людей могут коснуться следующие проблемы со здоровьем: апатия и упадок сил; раздражительность и вспышки гнева; головокружения и вялость; риск обострения хронических заболеваний.

Как улучшить состояние при бурях

Врачи советуют в этот период больше отдыхать и стараться максимум времени проводить на свежем воздухе.

Кроме того, нужно исключить из рациона алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин.

Стоит сократить физические нагрузки и также поможет полноценный сон (7-8 часов) в проветриваемом помещении.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.