Метеочувствительные украинцы продолжат ощущать влияние магнитных бурь в октябре 2021 года
По предварительным данным месяц обещает быть спокойным, но в приведенный ниже график могут быть включены определенные изменения.
Politeka.net расскажет, когда ждать магнитных бурь, каким образом влияют магнитные бури и как от них уберечься.
В октябре наиболее вероятными датами магнитных бурь являются: 1 октября (слабые магнитные потоки), 29 октября (незначительные магнитные колебания), 30 октября (продолжающаяся слабая буря).
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На кого и каким образом влияют магнитные бури
Около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь.
Самый распространенный симптом – мигрени, которые ощущают практически все метеочувствительные люди. Зачастую боль становится интенсивной и не способна купироваться привычными медикаментами.
Наблюдаются также скачки артериального давления, которое выражается в его падении и резком подъеме.
Помимо перечисленных симптомов в неблагоприятные дни в октябре 2021 года восприимчивых людей могут коснуться следующие проблемы со здоровьем: апатия и упадок сил; раздражительность и вспышки гнева; головокружения и вялость; риск обострения хронических заболеваний.
Как улучшить состояние при бурях
Врачи советуют в этот период больше отдыхать и стараться максимум времени проводить на свежем воздухе.
Кроме того, нужно исключить из рациона алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин.
Стоит сократить физические нагрузки и также поможет полноценный сон (7-8 часов) в проветриваемом помещении.
Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.
Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.