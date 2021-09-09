В Польше, в Малопольском воеводстве разоблачили компанию, нелегально трудоустроившую 287 мигрантов, из них 285 – украинцы.

Об этом сообщает Straż Graniczna.

По данным издания, на компанию также работали один гражданин Молдовы и один представитель Беларуси. 132 мигранта трудились там на условиях принципиально отличных от тех, которые описывались в воеводских разрешениях.

Еще 52 человека не выполнили договор о временном проживании. Также известно, что 172 человека вовсе не имели разрешения на работу в Польше. Компания по трудоустройству получила регистрацию в Малопольском воеводстве.

Ее владельцы могут получить штраф в размере от тысячи до 30 тысяч злотых. Административные дела начали в отношении 172 трудовых мигрантов, которые работали без необходимых разрешений.

Данные на этих людей передали представителям пограничной службы. В результате пограничники должны обязать указанных людей покинуть территорию Польши за несколько дней.

Отметим также, что трудовым мигрантам, которые работают в Польше без необходимого договора грозит запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на срок до пяти лет. В настоящий момент правоохранители еще не успели принять решение в отношении задержанных нелегальных мигрантов из Украины.

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