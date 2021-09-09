Американка Джессика Енслоу удивила подписчиков внешностью, которую ей удалось сохранить в чудесном виде в 46 лет.

Видео мамы с детьми появилось в ее TikTok.

Отметим, что женщина воспитывает семерых детей. В одном из роликов мама решила сравнить себя со своими старшими дочками. Разница между ними – двадцать лет. При этом, на видео мама и ее девочки выглядят сестрами. Старшей из дочерей Джессики исполнилось 26 лет. Еще одной участнице видео скоро будет 19 лет.

В одном из недавних видео Джессика Енслоу сравнила себя со старшими дочками. Хотя у них 20 лет разницы, но они действительно выглядят как сестры. Старшей - 26 лет, а немного младшей скоро исполнится 19. Подписчики удивились тому, насколько мать девочек молодо выглядит. В комментариях написали, что автор видео смогла сохранить свою красоту, несмотря на возраст.

Среди самых распространенных комментариев – реплика о трех сестрах. Также встречаются советы, где многодетной матери предлагают убедиться, что ей на самом деле 46 лет.

Среди подписчиков нашлись и те, кто просит объяснить секрет, который женщина использует для сохранения молодости. Сейчас Джессика начала развивать свой аккаунт в Инстаграм. Там она рассказывает об интересных случаях и примерах из собственной жизни.

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