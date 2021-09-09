В Донецкой области шестнадцатилетняя девочка помогла спастись шестерым братикам и сестричкам, когда их дом охватил огонь.

Об этом пишет «Сегодня».

По данным издания, была полночь, когда дом с детьми внутри загорелся. В момент происшествия родителей не было дома. Мама семерых детей рассказала, что в ночь пожара она с мужем поехала в аптеку, чтобы приобрести детское питание. Родители еще не успели выехать за пределы села в тот момент, когда им позвонила старшая дочь и сообщила, что их дом загорелся.

«Горел коридор, я быстро распахнула окно, выбила сетку и первого ребенка выбросила в окно и усадила на диван», - поделилась Анна Столярук, 16-летняя девочка.

После этого она начала будить других сестер и братьев и кричать им, что дом горит. Один из братьев попытался убежать через коридор, но Анна его остановила и сказала, что спастись можно только покинув дом через окно. Когда старший брат оказался на улице, Анна взялась за спасение маленьких детей. Благодаря тому, что девочка оперативно отреагировала на происшествие, она смогла спасти шестерых сестричек и братиков еще до того, как на место приехали спасатели. Спасатели предложили вручить девочке награду Герой-спасатель года, а также поблагодарили ее за проявленное мужество.

Напомним, что пламя охватило авто при выезде из заправки

Как сообщала Politeka, пожары разгорелись в Аркадии

Также Politeka писала, что ковидный госпиталь превратился в факел