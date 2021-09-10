В сети появилось забавное видео о жизни золотистого ретривера, который вынужден жить с парой наглых кошек в одном доме.

Ролик опубликовали на YouTube канале Funny dog Bailey.

Видео позволяет зрителю стать свидетелем того, как коты заняли кровать пса, при этом не захотели оттуда вставать. Маленькие котики решили отдохнуть в чужой теплой постельке. Золотистый ретривер попытался вернуть себе свое место.

Пса зовут Бейли и на ролике видно, насколько он удивлен приходу неожиданных гостей, которые заняли его место. Пес сделал попытку облаять маленьких нахалов, но они не обратили на него никакого внимания.

Большой пес поменял тактику и стал проявлять больше решительности. Бейли забрался на кровать, попытавшись своей мордой сбросить оттуда котят. Маленькие гости вцепились когтями, поэтому у Бейли снова не получилось освободиться от их присутствия.

Коты уместились в кроватке снова, когда пес перестал их толкать. Бейли смирился с происходящим и лег на пол. Малыши начали бить пса по морде и дразнить. Бейли попытался схватить подстилку, чтобы незваные гости оттуда ушли, но они остались лежать на месте. В комментариях пользователи сравнили пса с большим ребенком, который страдает от того, что в доме живет слишком много котов.

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