Глава МОЗ Виктор Ляшко инициировал изменения в постановлении правительства о карантине.

Об этом сообщил сам министр.

"Я хочу, чтобы работали предприятия и школы, но я не хочу парализации системы здравоохранения", – заявил Ляшко.

Министр здравоохранения призвал население вакцинироваться. Виктор Ляшко рассказал, что решение о переходе страны к «желтому» уровню эпидемической опасности в нашей стране могут принять только после того, как изменят постановление, касающееся адаптивного карантина. Для этого в МОЗ инициируют внеочередное заседание.

По словам Ляшко, изменения необходимы для обеспечения работы школ и других заведений. В частности, в МОЗ предусмотрели одну дозу вакцины, которая будет обязательной для 80% персонала заведения, в том числе учителей, чтобы учебный процесс не пришлось прерывать.

Через неделю после внесения изменений в постановление Кабинета министров, национальная комиссия по ТЭБ и ЧС сообщит о введении в Украине желтого уровня эпидемической опасности. Решение о переходе на красный уровень должны принимать на уровне отдельных украинских областей.

Ляшко сообщил, что с начала кампании по вакцинацию в страну уже доставили более 22 миллионов доз вакцины от коронавируса. При этом, успели использовать 10 миллионов доз.

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