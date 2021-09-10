Под Киевом из больницы ушла пациентка и пропала

Попович Леся, 1965 года рождения, была в реабилитационном центре в Киевской области, где ее упустили из виду работники.

Женщина болеет деменцией (ухудшение памяти и когнитивных способностей).

Одета была в белый свитер, черные лосины и черные кроссовки. Живет она в Ивано-Франковской области, поэтому ищет способ добраться домой.

В случае обнаружения или получении информации о ее местонахождении - просим срочно сообщить в полицию.

К слову, под Киевом 4 сентября пропал 68-летний Иван Любишкин, который работал охранником

О его пропаже заявил сын Денис. По его словам, отец работает охранником и в тот вечер должен был вернуться домой. Они разговаривали по телефону, когда связь внезапно оборвалась.

Сын пропавшего мужчины Денис просит всех, кому что-либо известно о местонахождении отца сразу звонить ему по телефону: 068-160-76-99, или в полиию на спецлинию "102".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.