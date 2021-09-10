В Киеве начались массовые проверки карантинных правил и масочного режима.

Об этом сообщает «Громадське радио».

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Решение о начале проверок приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Информацию об этом подтвердила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Приняли решение усилить инспекции соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм», - сказала Старостенко.

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По ее словам, рейды позволят жителям уберечь себя от вирусов, а также заставить нарушителей понести ответственность. Старостенко подтвердила, что рейды в настоящее время уже проводят.

Замглавы КГГА не сообщила, в каких именно местах начались усиленные проверки. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что скоро начнутся рейды по областям нашей страны, цель которых – проверка соблюдения карантина и ношения масок. Кузин заявил, что в первую очередь проверять будут сотрудников предприятий, которые отнесены к критической инфраструктуре.

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По словам Кузина, в некоторых организациях сотрудники уже перестали соблюдать масочный режим. Отметим, что апрель нынешнего года стал временем крайних проверок такого масштаба в столице нашей страны. Для работодателей, в компаниях которых сотрудники не соблюдают правила карантина, штраф достигает 34 тысяч гривен.