Главными любимчиками Фортуны в октябре станут три знака Зодиака
Особенно сильно трем знакам Зодиака будет везти в финансовой, деловой сфере и в любых делах, которые касаются материальной составляющей жизни.
Об этом пишет Kleo.
Овен
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Представителям знака пора заняться отложенными делами, посвятить свободное время учебе, саморазвитию, что в будущем принесет финансовый успех. Тем временем в личной жизни могут быть проблемы - астрологи советуют сохранять дипломатичность и не раздувать конфликты.
Телец
Везти Тельцам будет не только с финансами, но и в любых начинаниях. За что бы они не взялись, успех будет с ними все время. Но на необдуманный риск идти не стоит, это может привести в нежелательным последствиям и убыткам.
Весы
В октябре 2021 года Весам удастся наладить финансовое положение за счет подработок и выполнения дополнительных задач. Потому не стоит упускать возможность и выгодные предложения. Можно отправляться в командировки и браться за любую работу.
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