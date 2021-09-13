Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна отказаться от кириллицы и перейти на латиницу

По мнению политика, это будет "одна из фундаментальных вещей", об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – заявил Данилов.

Данилов считает, что английский нужно начинать изучать с детского сада, поскольку это "язык цивилизованного мира".

Мнения украинцев в сети разделились:

"За границу выезжаешь на работу и каждый день спик инглишь, спик инглишь, а ты дуб, не знаешь ни х**на и сам мучаешься и люди мучаются с тобой. Там ни у кого нет времени на пальцах обьяснятся", "давайте сначала,вернемся,, хоть на чуть более высокий уровень жизни ..а вообще все,защелки, посрывало ..для чего кириллица ??английский, это язык, который принят для мирового общения ..тут понятно", "Согласен с изучением английского языка", "Против. Это наша азбука, часть нашей истории и культуры. Латинка не передаст все особенности украинского языка. И какова цель этого ?", - пишут в комментариях пользователи сети.

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