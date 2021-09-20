Семью Владимира Конкина, снявшегося в кинокартине "Место встречи изменить нельзя", всегда считали образцовой, но после смерти его 32-летней дочери Софии начали всплывать жуткие подробности

49-летний сын Конкина Ярослав заявил, что несколько лет назад отец выстрелил в него из травматического пистолета. Мужчина чудом не погиб. По словам актера, он якобы перепутал наследника с грабителем, но Ярослав уверен, что все было не так, передает "СтарХит".

Конкин-младший вспоминает, что в тот день они с сестрой Софией (погибшей в бассейне осенью прошлого года), пришли к отцу в гости, но тот наотрез отказался открывать дверь. Ярослав обиделся, в основном за сестру, он-то мог переночевать и на вокзале, но как она? И полез по лестнице снаружи, чтобы постучать в окно и уговорить отца их впустить.

Владимир вместо того, чтобы поговорить с сыном, схватился за оружие.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел. Знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете? У меня две дыры остались. Чудом он меня не застрелил, не попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь", - поделился Конкин-младший.

Отметим, София утонула в бассейне фитнес-центра в сентябре 2020. Следствие по этому делу продолжается до сих пор. Есть две версии случившегося: девушку кто-то убил, либо же она захлебнулась, так как была в состоянии опьянения.

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