Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату

Об этом сообщил телеграм-канал "Х Херсон".

Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.

Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.

Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.

Муж закрылся на 2-м этаже и отказывается выходить - дом окружили.

Напомним, 16 июля, стало известно о взрыве на газопроводе в Донецке. Он произошел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово.

В результате взрыва там началось сильное возгорание, о пострадавших не сообщалось.

Кроме того, тогда появилась информация о том, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.

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