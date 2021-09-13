Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату
Об этом сообщил телеграм-канал "Х Херсон".
Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.
На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.
Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.
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Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.
Муж закрылся на 2-м этаже и отказывается выходить - дом окружили.
Напомним, 16 июля, стало известно о взрыве на газопроводе в Донецке. Он произошел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово.
В результате взрыва там началось сильное возгорание, о пострадавших не сообщалось.
Кроме того, тогда появилась информация о том, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.
К слову, на заводе под Киевом произошел взрыв, на людей полился кипяток: в каком состоянии выжившие
Как Politeka писала, что украинец сгорел заживо в пылающем автомобиле, вытащить его не удалось.
Также Politeka сообщала, мощный взрыв прогремел в российской многоэтажке, под завалами люди: "Обрушились три этажа"