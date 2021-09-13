Нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату

Об этом сообщил телеграм-канал "Х Херсон".

Утром 13 сентября на 102 позвонила жительница Ивановки, она сообщила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взорвать дом.

На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и рота полиции особого назначения.

Стало известно, что мужчина живет с женой и 4-мя детьми.

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Мужчина поссорился с женой и схватил гранату, потом он начал угрожать родным - жена и дети вышли из дома и вызвали полицию.

Муж закрылся на 2-м этаже и отказывается выходить - дом окружили.

Напомним, 16 июля, стало известно о взрыве на газопроводе в Донецке. Он произошел в Буденновском районе города в районе железнодорожной станции Мушкетово.

В результате взрыва там началось сильное возгорание, о пострадавших не сообщалось.

Кроме того, тогда появилась информация о том, что на газопроводе сработало взрывное устройство с армейским минным взрывателем.

К слову, на заводе под Киевом произошел взрыв, на людей полился кипяток: в каком состоянии выжившие

Как Politeka писала, что украинец сгорел заживо в пылающем автомобиле, вытащить его не удалось.

Также Politeka сообщала, мощный взрыв прогремел в российской многоэтажке, под завалами люди: "Обрушились три этажа"