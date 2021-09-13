Никто не знает, где он

Правоохранителями Бучанского районного управления полиции устанавливается место пребывания несовершеннолетнего

15-летнего Норцова Раджиш Габаровича разыскивают в пгт Песковка Бучанского района Киевской области. 11 сентября он оставил место жительства и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского районного управления полиции в Facebook.

В полицию на спецлинию "102" поступило сообщение от родных мальчика о том, что 11 сентября в полночь несовершеннолетний покинул место жительства по адресу поселок Песковка улица Центральная. Это произошло после ссоры с родными.

На вид пропавшему мальчику 14-15 лет, его рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, лицо овальное, глаза карие, лопоухий, смуглый.

В день исчезновения он был одет в рубашку темно-синего цвета, светло-коричневые брюки, кроссовки черные с белой подошвой.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщить об этом по спецлинии полиции "102".

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

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