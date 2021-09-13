В результате разрушительной стихии 14 человек из одной большой семьи погибли
Инцидент произошел в Торгаре, горном районе провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва, который пострадал от проливных дождей, молний и оползней.
Об этом передает The Daily Star.
Молния попала в два стоящих рядом дома. В результате удара здания, в которых проживали семьи двух братьев, рухнули. Под обломками оказались погребены люди. В результате 14 человек из одной большой семьи погибли. Местные власти сообщают и о других жертвах, но они получили лишь ранения.
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"По меньшей мере 14 человек из одной большой семьи были убиты в результате удара молнии в два соседних дома", – сообщил официальный представитель провинции Камран Бангаш.
Среди погибших было пятеро детей и четыре женщины. Еще троих удалось найти живыми, они доставлены в ближайший медицинский центр.
Как сообщают местные власти, сезон дождей, продолжающийся в Пакистане с июня по сентябрь, становится с каждым годом все опаснее. Ливни и оползни приводят к человеческим жертвам и материальному ущербу.
Напомним, на Харьковщине во время стихии молния попала в "кормилицу".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине молния попала в здание.
Кроме того Politeka писала, что молния шарахнула в автомобиль на украинской трассе.