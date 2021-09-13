В "Дию" добавят услугу, которая сообщит пользователям, кто проверяет их кредитную историю и для каких целей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация», - отметил Федоров.

По его словам, кроме целей проверки, в сообщении появятся и сведения о банке, который ее проводит. Федоров добавил, что на Дия-саммите презентуют новые цифровые услуги. Вице-премьер рассказал, что речь идет о социальных услугах, коммунальных услугах и получении субсидий.

Ранее сообщалось, что НБУ урегулировал вопросы банковскими счетами, поэтому клиенты смогут их открывать непосредственно в приложении Дия. Теперь для открытия счета, сотрудники банка можно показать электронный паспорт и электронный загранпаспорт, электронное свидетельство о рождении, а также ИНН. Все это хранится в приложении «Дия». В Верховной Раде уже приняли закон, благодаря которому бумажный и электронный паспорта удалось прировнять. Президент его также подписал.

Кроме того, в приложении «Дия» разрешили менять место прописки без необходимости посещать военкомат. Данные в реестр поступят в автоматическом режиме. Эта услуга доступна во многих украинских городах.

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