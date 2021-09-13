В Нововолынской центральной горбольнице новорожденным детям начали давать стилизованные под этикетку бирки.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе больницы.
"Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!", - говорится в сообщении.
На бирках присутствуют стандартные данные - время рождения ребенка, дата, вес, рост и имя. Также на бирку добавили состав ребенка – 50 процентов мама, 50 процентов папа.
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Появились там и специальные символы, которые обычно наносят на бирки для одежды: не допускается химчистка, не отбеливать, не выжимать, не гладить. «Стирать» ребенка, согласно инструкции, разрешили при тридцати градусах.
В социальных сетях мнения разделились между теми, кто поддержал инновацию, а также теми, кого она возмутила. Среди критиков новинки оказалась Людмила Волынец, которая возглавляет депутатское объединение "Защита прав ребенка - приоритет государства". По ее словам, в таком подходе отсутствует уважение к малышу и его родителям, а также нельзя говорить о правах ребенка.
"И где же уважение к ребенку? Или к ее родителям? О каких правах ребенка здесь идет речь?", - рассказала она.
Среди главных претензий от пользователей было то, что разработчики бирок не учли малышей, которые появляются на свет в неполных семьях. Кроме того, родителей возмутило сравнение между вещью и ребенком.
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