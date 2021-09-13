13 сентября, в селе Семьяновка, Полтавской области обнаружили тело пропавшей накануне женщины

На прошлой неделе разыскивали Анну Соляник, как без вести пропавшую. Сегодня ее тело обнаружили в реке Ворскла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Последний раз женщину видели 6 сентября. Известно, что у нее вблизи села Яцинова Слободка у нее сломался автомобиль MAZDA. А уже после этого она перестала выходить на связь.

Тревогу забила мама Анны, которая живет в другой области, и об исчезновении дочери заявила через несколько дней после того, как друзья из Полтавы сообщили ей, что нет связи с женщиной. Известно, что Анна была предпринимателем.

Кроме того, как пишет местное издание "Коло" со ссылкой на местных, женщина была в Семьяновке несколько дней сидела в машине, ночевала там. Также покупала еду в местном магазине.

Один из свидетелей, который видел Анну живой и говорил с ней, говорит, что она жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом, плакала. Ей предлагали помощь, но она ее не приняла.

Обстоятельства и причины смерти женщины устанавливаются.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

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