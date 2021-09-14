В новом выпуске программы «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской астролог Влад Росс рассказал о возможной смене российских элит в ближайшее время.
«Я смотрел гороскоп Украины и при любых раскладах Украина будет в НАТО точно так же, как Грузия и Молдова. Государства ждут, пока Путин покинет свой престол и в любом случае в ближайшее время он его покинет, а после сразу три эти страны вступят в НАТО. При вхождении Сатурна, символа несчастий и всяких ужасов, и григориально связанный с Россией Водолей происходит как раз в этом году», - сообщил он.
Росс сказал, что еще будет очень жесткая квадратура между Сатурном и Ураном, а еще у них сейчас выборы и народ может возмутиться, что неправильно посчитают 75% в пользу Путина, в связи с этим может появиться какой-то новый Навальный, который и поднимет страну. Элита России должна однозначно смениться, уверен он, потому что Уран входит в дом власти России, а это значит, что не просто Путин уйдет, а будет полная смена элит, их снесут и уберут.
«Путин мастер каких-то гибридных войн, он абсолютно не мастер полноценных войн. Путин никогда не пойдет полноценной войной на Украину, он скорее даст миллиард рублей на переворот в Киеве, чтобы устроили Майдан и свергли Зеленского. Он просто пугал, когда приводил стотысячную армию к нашим границам, проверяя реакцию Байдена. Максимум, что может сейчас Путин, это напасть на Новую Каховку и отобрать канал, чтобы пустить воду в Крым», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала, со слов Росса, что Марс – это планета военных действий. Поэтому сейчас самый опасный период.
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