В Украине усилят контроль за соблюдением карантина
В частности, в ТЦ установят специальные камеры.
Об этом рассказал главсанврач Игорь Кузин в интервью "Лига".
Камеры будут установлены в гипермаркетах, где по записям можно будет определить, какой процент посетителей нарушает масочный режим и как к этому относится администрация.
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"Коронавирусная болезнь – это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Вероятнее всего, в случае роста количества заражений и тяжелого течения заболевания, будем проводить довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы объяснить или на месте убедиться в том, что нормы работают эффективно", – говорит Кузин.
К слову, в случае ужесточения карантина школы, кинотеатры и спортзалы будут работать лишь в одном случае
Так, они будут работать в "желтой" и "оранжевой" зонах, если сотрудники и персонал вакцинированы на 80% хотя бы одной дозой. В "красной" зоне – две прививки от COVID-19 должны иметь все сотрудники.
Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет.
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.