В Украине усилят контроль за соблюдением карантина

В частности, в ТЦ установят специальные камеры.

Об этом рассказал главсанврач Игорь Кузин в интервью "Лига".

Камеры будут установлены в гипермаркетах, где по записям можно будет определить, какой процент посетителей нарушает масочный режим и как к этому относится администрация.

"Коронавирусная болезнь – это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Вероятнее всего, в случае роста количества заражений и тяжелого течения заболевания, будем проводить довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы объяснить или на месте убедиться в том, что нормы работают эффективно", – говорит Кузин.



К слову, в случае ужесточения карантина школы, кинотеатры и спортзалы будут работать лишь в одном случае

Так, они будут работать в "желтой" и "оранжевой" зонах, если сотрудники и персонал вакцинированы на 80% хотя бы одной дозой. В "красной" зоне – две прививки от COVID-19 должны иметь все сотрудники.

Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет.

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.